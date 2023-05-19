247 километров дорог отремонтируют в Петербурге в 2023 году

Дорожные работы начались на Московском проспекте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга пообещали отремонтировать около 247 километров дорог в городе в 2023 году. Заменят дорожное полотно по 108 адресам. К слову, в Северной столице уже начались работы по обновлению Московского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Реставрация проспекта, соединяющего два района, проводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», – уточнили в пресс-службе правительства.

К слову, в мае на магистральной улице города на Неве дорожники обновлят асфальт от площади Победы до Бассейной улицы. Общая протяженность участка – 2,27 километра. Параллельно заменят люки колодцев и уложат новую тротуарную бетонную плитку. Как сообщили в пресс-службе, в выходные рабочие будут трудиться в усиленном режиме для того, чтобы снизить количество пробок в начале рабочей недели.

В Смольном водителям рекомендовали заранее планировать маршруты движения с учетом вводимых ограничений.