Дифференцированные тарифы хотят ввести на платных парковках в Петербурге

Дифференцированные тарифы хотят ввести на платных парковках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга рассматривают возможность введения гибких тарифов в зонах платной парковки. Об этом сообщил зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков во время заседания комитета по транспорту, прошедшем 19 мая на SPbTransportFest.

– Центральный и Адмиралтейский районы показали, что после введении платной парковки на определенных улицах города автомобили мигрируют на соседние участки, – пояснил чиновник.

Он также добавил, что, после введения единой зоны стоянки в городе, на шесть процентов увеличилась скорость движения транспорта на дорогах. Кроме того, загруженность улиц также снизилась в центре Северной столицы. Но самым радостным показателем для жителей Петербурга стало снижение вечернего «часа пик»: он сократился на 40 минут. Напомним, парковочное пространство вскоре появится еще в двух районах: Петроградском и Василеостровском.