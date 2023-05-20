Жители Ленобласти встретили беззащитного медвежонка и погладили его. Фото: vk.com/i_love_tihvin

Необычная встреча произошла в районе Шугозера. Там прогуливающиеся по лесу тихвинцы наткнулись на беззащитного медвежонка. Животное, по словам очевидцев, было все в травмах. Кроме того, косолапый дал погладить себя по спинке. Видео с маленьким жителем леса появилось в сообществе ВКонтакте «Я Люблю Тихвин». 19 мая.

– Бегает медвежонок, совсем маленький. Весь в царапинах. Наверное, отбился от мамочки, – написал автор публикации.

Спасали, к слову, медвежонка всем сообществом. Сначала пост прокомментировал представиться Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти. Сотрудники комитета пытались связаться с автором видео, чтобы уточнить место обнаружения медвежонка. После информация поступила и в специализированный центр.

При встрече с медвежатами специалисты советуют ни при каких обстоятельствах не приближаться к ним, поскольку где-то рядом может быть мать – для защиты потомства она готова на всё. Неравнодушные даже позвонили в РКЦ «Велес».