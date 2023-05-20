Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 мая 2023 7:00

Потепление вернется в Петербург 20 и 21 мая

В регионе обойдется без дождей
Элеонора КУРЮМОВА
Потепление вернется на выходные.

Потепление вернется на выходные.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Суббота и воскресенье 20 и 21 мая в Петербурге станут лучшим временем для активного или не очень отдыха с принятием солнечных ванн. В эти выходные, несмотря на переменную облачность, в регионе обойдется без дождей и слякоти. Кроме того, температура воздуха постепенно будет повышаться и вернется в соответствующие климатические рамки последнего весеннего месяца. Об этом сообщил в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

– Показатели термометров будут колебаться от плюс 18 до 20 градусов в Северной столице 20 мая, – уточнил метеоролог.

А вот по области в эту субботу температура окажется ниже: воздух прогреется от плюс 16 до 21 градуса. Радует жителей города и практически безветренная погода: всего стихия будет развивать скорость от трех до восьми метров в секунду. А в воскресенье, 21 мая, в Петербурге станет еще жарче: воздух прогреется до плюс 23 градусов.