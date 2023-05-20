Потепление вернется в Петербург 20 и 21 мая

Потепление вернется на выходные. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суббота и воскресенье 20 и 21 мая в Петербурге станут лучшим временем для активного или не очень отдыха с принятием солнечных ванн. В эти выходные, несмотря на переменную облачность, в регионе обойдется без дождей и слякоти. Кроме того, температура воздуха постепенно будет повышаться и вернется в соответствующие климатические рамки последнего весеннего месяца. Об этом сообщил в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

– Показатели термометров будут колебаться от плюс 18 до 20 градусов в Северной столице 20 мая, – уточнил метеоролог.

А вот по области в эту субботу температура окажется ниже: воздух прогреется от плюс 16 до 21 градуса. Радует жителей города и практически безветренная погода: всего стихия будет развивать скорость от трех до восьми метров в секунду. А в воскресенье, 21 мая, в Петербурге станет еще жарче: воздух прогреется до плюс 23 градусов.