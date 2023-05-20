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НовостиОбщество20 мая 2023 7:34

Масштабный парад ретро-транспорта открылся в Петербурге

Мероприятие состоялось в честь 320-летнего юбилея Северной столицы
Элеонора КУРЮМОВА
Одним из самых ярких экземпляров пробега стал Автобус ЗИС-155 1957 года. Фото: t.me/patspb

Одним из самых ярких экземпляров пробега стал Автобус ЗИС-155 1957 года. Фото: t.me/patspb

Самый масштабный российский парад ретро-транспорта начался в Петербурге утром 20 мая. 320 раритетных автобусов, троллейбусов, грузовых, легковых автомобилей и мотоциклов проехали по улицам города. Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Кирилл Поляков.

–Мероприятие проходит в рамках транспортного фестиваля SPbTransportFest, – напомнил чиновник.

Кстати, свои позиции автомобили заняли на Морской набережной еще в восемь часов утра. К слову, одним из самых ярких экземпляров пробега стал Автобус ЗИС-155 1957 года, представленный «Пассажиравтотрансом». Работникам Автобусного парка №1 удалось восстановить 80 процентов утрат во время реставрации. Через два часа дали торжественный старт первой колонне техники. Всю ностальгическую красоту транслируют на сцене Манежной площади. По городу ретро-техника будет разъезжать целых три часа: с десяти утра до часу дня.