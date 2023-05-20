Без вести пропавшую 54-летнюю женщину три недели ищут в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры «ЛизыАлерт» продолжают бороться за жизни пропавших. К поисковикам обратились трезвонящие во все колокола горожане и сообщили, что пропала их 54-летняя родственница. Женщина покинула дом первого мая, и спустя три недели ее местоположение по-прежнему неизвестно. Об этом сообщили в одноименной группе отряда в Петербурге,

– Помогите человека! Он нуждается в медицинской помощи, – уточнили сотрудники «ЛизыАлерт.

Ушла пропавшая без вести в необычном, но из-за этого примечательном костюме. Она надела черную куртку и такие же брюки. Кроме того, поверх нацепила красное платье. Из указанных на ориентировке примет: средний рост – около 168 сантиметров, телосложение худощавое, глаза серого цвета, а волосы седые и по длине касаются плеч. Всю известную информацию можно передать по телефонам горячей линии 8 800 700 54 52 или 112. Также на связи инфорг исчезнувшей Валентин (Ronch) 8 905 207 52 56.