Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды20 мая 2023 8:16

Фасад легендарного клуба-музея Виктора Цоя «Камчатка» отремонтируют до конца 2023 года

Во время ремонта постараются сохранить нарисованные в разные годы граффити
Элеонора КУРЮМОВА
Фасад легендарного клуба-музея Виктора Цоя «Камчатка» отремонтируют до конца 2023 года.

Фасад легендарного клуба-музея Виктора Цоя «Камчатка» отремонтируют до конца 2023 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фасад 15 дома на улице Блохина в Петроградском районе попал под программу капитального ремонта в Северной столице. Расположившийся там клуб-музей «Камчатка», где работал легендарный рок-музыкант Виктор Цой. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Глава Петроградского района Владимир Омельницкий проверил качество выполняемых работ по капитальному и текущему ремонту фасадов, – уточнили в пресс-службе правительства.

Неформальный музей уже давно стал одной из визитных карточек Петроградского района. Поэтому его председатель вместе с жилищным комитетом города решил включить здание в план по капитальному ремонту фасадов. К слову, до конца 2023 года работы полностью завершат. Кроме того, в правительстве Петербурга продумывают, как сохранить граффити, оставленные разными поколениями поклонников музыканта.