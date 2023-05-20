Фасад легендарного клуба-музея Виктора Цоя «Камчатка» отремонтируют до конца 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фасад 15 дома на улице Блохина в Петроградском районе попал под программу капитального ремонта в Северной столице. Расположившийся там клуб-музей «Камчатка», где работал легендарный рок-музыкант Виктор Цой. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Глава Петроградского района Владимир Омельницкий проверил качество выполняемых работ по капитальному и текущему ремонту фасадов, – уточнили в пресс-службе правительства.

Неформальный музей уже давно стал одной из визитных карточек Петроградского района. Поэтому его председатель вместе с жилищным комитетом города решил включить здание в план по капитальному ремонту фасадов. К слову, до конца 2023 года работы полностью завершат. Кроме того, в правительстве Петербурга продумывают, как сохранить граффити, оставленные разными поколениями поклонников музыканта.