Пару лебедей выпустили в пруд Летнего сада. Фото: t.me/a_belsky

Красивую лебединую пару выпустили в пруд Летнего сада в Петербурге утром 20 мая. Елисей и Любава – так зовут птиц – уже не первый год «переезжают» в водоем с наступлением тепла из Ленинградского зоопарка. В учреждении они зимуют. К слову, посетил мероприятие и губернатор города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер ЗакСа Александр Бельский.

– Красивая петербургская традиция, – прокомментировал событие депутат.

Он также добавил, что сейчас пернатые себя чувствуют комфортно. А у жителей Северной столицы и гостей города появилась еще одна весомая причина посетить исторический центр и прогуляться по расцветшему парку. К слову, на видео птицы вели себя максимально спокойно в руках людей и даже давали себя погладить. Видимо, им настолько понравилось такое количество внимания, что они не особо спешили переселиться в пруд.