Уголовное дело о похищении 29 миллионов рублей из бюджета Ленобласти передали в суд. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о хищении 29 миллионов рублей бюджетный средств. По их версии, деньги из казны Ленобласти утекали прямо в руки бывшего гендиректора завода по переработке отходов, а также его заместителя. Уголовное дело с обвинительным заключением в их отношении направили во Всеволожский суд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

– Полицейские с сентября 2021 года по март 2022 года разыскивали подозреваемых. В итоге, сотрудники органов задержали 43-летнего главу предприятия и его 60-летнего заместителя, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили следователи, с 2015 по 2017 год сообщники завышали стоимость предоставления сортировочного оборудования для клиентов. Так они похитили девять миллионов рублей. Тогда же злоумышленники заключили фиктивный договор с подставной организацией на клининговые услуги. Здесь им удалось «навариться» побольше: обвиняемые получили более 20 миллионов рублей. Естественно, никакие услуги предприятию не оказывались, а уборку проводили работники завода.