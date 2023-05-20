Петербуржец поссорился мужчиной из-за авто и выстрелил в него

Пострадавшего доставили в тяжелом состоянии в больницу. Фото: Артем КИЛЬКИН

19 мая испуганные очевидцы позвонили в полицию Петроградского района. Они сообщили, что на одной из скамеек на проспекте Динамо сидит мужчина с пулевым ранением. Оказалось, что травму он получил во время ссоры из-за продажи автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Петербурга и Ленобласти.

– На место происшествия незамедлительно отправился наряд полиции, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось позже, потасовка произошла между двумя местными жителями около десяти часов вечера на веранде одного из ресторанов. Мужчины разругались из-за покупки машины. Когда аргументы у одного из них закончились, он достал оружие и выстрелил в своего 35-летнего оппонента. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из городских больниц. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а правоохранители разыскивают злоумышленника.