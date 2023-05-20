Несостоявшегося электромонтажника-грабителя задержала полиция. Фото: Артем КИЛЬКИН

Излюбленная категория людей у мошенников – пенсионеры. Но зачастую нарушители недооценивают представителей почтенного возраста. Так, накануне полиция задержала несостоявшегося грабителя, пытавшегося получить 26 тысяч рублей от пожилой женщины за электромонтажные работы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

– В полицию Красногвардейского района обратилась 75-летняя пенсионерка. Женщина заявила, что ранее к ней в квартиру пришел мошенник, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, неизвестный представился электромонтажником, осмотрел счетчики и предложил оставить заявку на их замену. После он подготовил договор на сумму около 233 тысяч рублей. Но мужчина сообщил, что ему требуется круглая предоплата за работу – целых 26 тысяч рублей. Пенсионерку такой сервис не устроил, и она обратилась в полицию. Вскоре полицейские задержали подозреваемого недалеко от дома, где живет пожилая дама. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.