Подозреваемого в ограблении пенсионерки на 100 тысяч рублей задержали в Петербурге

Подозреваемого в ограблении пенсионерки на 100 тысяч рублей задержала полиция. Фото: Олег ЗОЛОТО

Злоумышленники Петербурга не дремлют. Накануне сотрудники полиции Фрунзенского района по горячим следам задержали еще одного подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилой женщины. Как сообщила пострадавшая, она передала мужчине 100 тысяч рублей из-за сообщения о том, что ее внучка попала в серьезное ДТП. На нарушителя общественного порядка завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной столице и Ленобласти.

– 73-летняя пенсионерка сообщила, что ей позвонила неизвестная, представившаяся ее внучкой. Девушка сообщила, что попала в жесткое ДТП, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Она убедила пожилую даму, что ей необходимо передать курьеру крупную сумму, чтобы девушку не привлекли к уголовной ответственности. В состоянии шока пенсионерка прямо у дверей своей квартиры на улице Димитрова передала курьеру деньги.