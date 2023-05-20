Заказавшему убийство петербуржца 16 лет назад предъявили обвинение. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За запутанное убийство 16-летней давности снова принялись правоохранители. Как оказалось, сотрудники Главка накануне задержали заказчика преступления. 24 апреля его заключили под стражу, а 19 мая мужчине предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

– В октябре 2006 года очевидцы сообщили в полицию, что на Суздальском проспекте обнаружили труп, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили следователи, погибшим оказался 52-летний местный житель. Из-за произошедшего возбудили уголовное дело. Позже оказалось, что к преступлению причастны двое мужчин. К слову, один из них скончался в 2007 году. А в декабре 2022 года сотрудники петербургского Главка задержали другого 51-летнего подозреваемого. Как выяснили следователи, за содействие в убийстве он получал вознаграждение. Во время допроса правоохранители выяснили, что заказал преступление 58-летний мужчина.