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НовостиПроисшествия20 мая 2023 13:20

Заказавшему убийство петербуржца 16 лет назад предъявили обвинение

24 марта обвиняемого арестовали
Элеонора КУРЮМОВА
Заказавшему убийство петербуржца 16 лет назад предъявили обвинение.

Заказавшему убийство петербуржца 16 лет назад предъявили обвинение.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За запутанное убийство 16-летней давности снова принялись правоохранители. Как оказалось, сотрудники Главка накануне задержали заказчика преступления. 24 апреля его заключили под стражу, а 19 мая мужчине предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

– В октябре 2006 года очевидцы сообщили в полицию, что на Суздальском проспекте обнаружили труп, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили следователи, погибшим оказался 52-летний местный житель. Из-за произошедшего возбудили уголовное дело. Позже оказалось, что к преступлению причастны двое мужчин. К слову, один из них скончался в 2007 году. А в декабре 2022 года сотрудники петербургского Главка задержали другого 51-летнего подозреваемого. Как выяснили следователи, за содействие в убийстве он получал вознаграждение. Во время допроса правоохранители выяснили, что заказал преступление 58-летний мужчина.