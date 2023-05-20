Уголовное дело из-за смерти 14-летнего подростка в детдоме возбудили в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

14-летний подросток погиб в детском доме в Ленобласти. Как оказалось, 19 мая в одной из комнат Всеволожского учреждения для сирот обнаружили тело несовершеннолетнего. Из-за этого правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

– На место происшествия незамедлительно отправилась следственно-оперативная группа. В центр приехал заместитель руководителя отдела СК по городу Всеволожск с правоохранителями и судмедэкспертом, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Труп подростка обнаружили без признаков насильственной смерти. Предварительно следователи сообщили, что несовершеннолетний ребенок скончался из-за отравления неустановленным веществом. Вскоре проведут экспертизу и установят точную причину гибели.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельств произошедшего. Во время расследования сотрудники СК оценят работу специалистов учреждения.