Перебегавший на красный «зебру» подросток попал под колеса автомобиля в Колпино. Фото: Артем КИЛЬКИН

Правилами ДТП иногда пренебрегают не только лихие водители. Так, накануне на улицах Колпино ребенок оказался под колесами авто. 13-летний подросток перебегал дорогу по зебре, но на красный свет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

– Полицейскими Колпинского района проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего, – уточнили в пресс-службе ведомства.

ДТП случилось около восьми часов вечера на пересечении улиц Тверской и Ижорского батальона. 35-летний водитель находился за рулем машины «ВАЗ 2112». Автолюбитель не успел отреагировать и сбил бегущего подростка. Как сообщили в пресс-службе, из-за происшествия ребенку потребовалась скорая помощь. Именно фельдшера доставили пострадавшего в одну из больниц Северной столицы. Медики оценивают состояние госпитализированного подростка как средней степени тяжести.