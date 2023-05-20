Центр Петербурга перекроют на сутки из-за гонки велосипедистов-любителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Улицы Петербурга перекроют на целые сутки из-за велогонки La Strada. Пройдет мероприятие в воскресенье, 21 мая. Стартуют любители-спортсмены и финишируют на Исаакиевской площади, проехав по Васильевскому острову, Тучкову мосту, Петроградской стороне, Троицкому мосту, набережным Кутузова и Смоленской и добравшись до Балтийского вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

– Частичные ограничения вводятся с нуля часов на дорогах Адмиралтейского, Василеостровского районов, Петроградской стороны, Смольнинского округа, – уточнили в пресс-службе организации.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что в Северной столице будут действовать ограничения и во время других массовых мероприятий. Полный список перекрытых дорог можно посмотреть на сайте комитета. Spb.kp.ru рекомендует жителям города на Неве заранее планировать свой маршрут.