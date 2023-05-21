Мужчина пострадал в пожаре в Красносельском районе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жуткий пожар мог обернуться трагедией вечером 20 мая. Примерно в 21:30 в Красносельском районе Северной столицы загорелся сарай. Все произошло в Сосново-Полянском. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре поступило в 21:28. На место происшествия сразу отправились спасатели и вся необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Специалисты смогли справиться с огнем примерно через 40 минут: В 22:11 пламени уже не было. По предварительной информации, из-за пожара пострадал только один мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Огонь тушили две пожарные машины и десять спасателей МЧС.