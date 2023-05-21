В Петербурге потеплеет до 22 градусов 21 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге ожидается резкое потепление в воскресенье 21 мая. Воздух прогреется до 20-22 градусов в городе, а в области будет от 18 до 23 градусов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

- Северная столица выбралась из «холодной ямы». Если в четверг, на пике похолодания, городские термометры не дотянулись даже до отметки в плюс 13, то в пятницу было уже плюс 14, а в субботу и вовсе плюс 18,4, - говорится в сообщении.

После субботы в городе потеплеет на два-три градуса. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление упадет, но останется выше нормы – 772 миллиметра ртутного столба.

В понедельник в Северной столице ожидаются кратковременные дожди, станет немного прохладно. Возможна гроза.