Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 мая 2023 7:31

Восьмиклассник жестоко избил 11-летнего мальчика в детской студии Петербурга

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские Петербурга расследуют обстоятельства ссоры детей в детской студии. К сотрудникам правоохранительных органов обратились врачи, которые рассказали, что ночью 19 мая к ним привезли 11-летнего мальчика в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Установлено, что ребенок, во время нахождения в детской студии, расположенной в доме 11 корпус 1 по Парфеновской улице, в ходе конфликта получил удар от ученика восьмого класса, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сейчас полицейские проводят проверку из-за случившегося. Материалы дела переданы в следственные органы для вынесения процессуального решения. Уголовное дело пока не возбудили, а обидчика ребенка еще не допросили. Расследование продолжается.