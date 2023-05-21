Шестимесячную внучку похитили у бабушки в Ленобласти

Полицейские задержали подозреваемых. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские возбудили уголовное дело о похищении маленького ребенка. К сотрудникам обратилась мать шестимесячной девочки. Дочь украли из квартиры на улице Лермонтова в Лужском районе. Малышка находилась под присмотром бабушки. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Сотрудники полиции ночью остановили автомобиль «Шкода Рапид», заезжавший в деревню Заклинье. В машине находились девочка, таксист, военнослужащий-ракетчик и женщина, - рассказал источник.

Шестимесячную малышку осмотрели врачи скорой помощи. После этого ребенка отвезли в Лужскую больницу. Похитителей отправили в изолятор временного содержания. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы такого поведения.