Мигрант развращал в подъезде 14-летнюю девочку из Петербурга

Возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские разбираются в деле о развращении 14-летней девочки в Северной столице. Школьница попала под влияние мигранта. В правоохранительные органы обратилась мама девочки, гражданка Киргизии. Об этом 21 мая пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Женщина рассказала, что 26-летний мужчина из Армении приставал к ее дочери на лестничной площадке в подъезде. Все происходило в доме на Алтайской улице, - рассказал источник.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Ленсовета. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о развратных действиях. Расследование продолжается.