Мошенница украла 8,5 млн рублей с банковского счета пенсионерки из Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции начали искать мошенников, которые украли деньги со счета пенсионерки. 74-летняя женщина рассказала им, что 20 мая пришла в банк, чтобы оформить доверенность на дочь. Сотрудники объяснили ей, что денег на счете нет еще с 2019 года. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- По данным банка, деньги по доверенности выданы на имя неизвестной женщины в 2019 году. Сумма ущерба составила 8,5 миллионов рублей, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленницу, которая сняла деньги пенсионерки. Кроме этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.