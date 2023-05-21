Олег Басилашвили не смог посетить Книжный салон в Петербурге из-за плохого самочувствия. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Народный артист Олег Басилашвили не смог посетить Книжный салон в Петербурге. По предварительной информации, легендарный актер плохо себя чувствовал в день мероприятия. Посетители, которые пришли на фестиваль 21 мая, были огорчены этой новостью.

- Мы ему звонили два дня назад, и он ответил: «Если буду себя хорошо чувствовать, то приду, больше мне не звоните», - рассказал со сцены ведущий.

Напомним, на Книжном салоне Олег Басилашвили должен был презентовать читателям свою книгу воспоминаний «Неужели это я? Господи…».

Салон стартовал в Петербурге 18 мая. Петербуржцы смогли встретиться с известными авторами, такими, как Татьяна Толстая и Дарья Донцова.