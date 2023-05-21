Завершены двухдневные поиски пропавшей в Петербурге 14-летней девочки. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге завершились поиски пропавшей 14-летней девочки. Напомним, об исчезновении школьницы стало известно 19 мая. Днем ранее она ушла из дома и не вернулась. Ориентировка с фотографией ребенка появилась на ресурсах поискового отряда «Лиза Алерт». Сообщалось, что она могла уехать в Выборг.

- Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь, - коротко написали волонтеры после поисков девочки.

Кареглазая темноволосая девочка в белой одежде очень напугала своим исчезновением не только родственников, но и знакомых. В комментариях под ориентировкой начала появляться информация от очевидцев, которые заметили школьницу в метро.

Волонтеры не сообщают, что на самом деле случилось с 14-летней петербурженкой, где она была и как ее нашли. Но известно, что сейчас с девочкой все хорошо. Она дома вместе с близкими людьми – ее жизни и здоровью ничего не угрожает.