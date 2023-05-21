Центр Петербурга перекрыли на сутки из-за велогонки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Центральные улицы перекрыли в Петербурге из-за проведения велогонки La Strada. Ограничения будут действовать целые сутки до утра 22 мая. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Северной столицы.

- Частичные ограничения начали действовать в полночь в Адмиралтейском и Василеостровском районах, а также районе Петроградской стороны и Смольнинского круга, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Велосипедисты любители стартовали на Исаакиевской площади, там же запланирован финиш. Их маршрут проложен через Васильевский остров, Тучков мост, Петроградскую сторону, Троицкий мост, набережные Кутузова и Смоленскую, а также через Балтийский вокзал.

Полный список дорог, которые остаются перекрытыми, можно посмотреть на сайте комитета по транспорту.