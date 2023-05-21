Градозащитники пожаловались на обрушения в зданиях рядом с Домом Басевича в Петербурге

На место приезжали сотрудники МЧС. Фото: t.me/sos_spb_snos

Градозащитники рассказали об обрушениях в соседних от Дома Басевича зданиях. Жалобы они опубликовали в телеграм-канале «SOS СПб СНОС» 21 мая. Активисты заметили новые трещины на фасаде, чердаке и в квартирах.

- Люди опасаются, что снос корпусов Дома Басевича может негативно сказаться и на их доме, построенном в начале XX века, - рассказали градозащитники со слов жильцов дома на Большой Пушкарской улице, 5.

Позже они сообщили об обрушениях во дворе Дома Кирилловых на Большой Пушкарской, 3. По словам активистов, туда приезжали сотрудники МЧС.

Напомним, снос Дома Басевича на этой неделе возобновили после нескольких судов. Против этого выступали градозащитники и Следственный комитет, поскольку здание считалось вещественным доказательством из-за множества пожаров. На месте дома планируют построить школу балета.