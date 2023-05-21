Более 50 тысяч человек поучаствовали в акции «Ночь музеев» в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал о новом рекорде «Ночи музеев». В этот раз участниками акции стали более 50 тысяч петербуржцев. Жители и гости города побывали в 120 музеях и послушали концерты.

- Концерты в Большом зале Филармонии слушали более 11 тысяч зрителей, Артиллерийский музей посетили 8,6 тысяч человек, а Музей железных дорог России – 8,1 тысяч, - рассказал Пиотровский в своем телеграм-канале.

В этом году по традиции одним из самых востребованных у посетителей стал сад Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Туда пришли 7,7 тысяч человек. В Капелле побывали 6 тысяч человек. Более 4 тысяч посетителей пришли в Военно-морской музей.

Напомним, в прошлом году участниками акции «Ночь музеев» стали 105 учреждений. Их посетили 30 тысяч петербуржцев и гостей города.