В Петербурге более 230 человек посетили Мариинский дворец в «Ночь музеев». Фото: t.me/a_belsky

Желающие посетили Мариинский дворец во время акции «Ночь музеев» в Петербурге. Жителям и гостям города рассказали о становлении петербургского парламента. Они увидели основные залы парадной анфилады и церковь. Об этом в своем телеграм-канале рассказал спикер ЗакСа Александр Бельский.

- Мариинский дворец принял 230 человек. Экскурсии — важная часть открытости Законодательного Собрания и уважение к нашей истории. Надеемся, у гостей остались самые приятные впечатления, - отметил Бельский.

Напомним, в этом году количество участников акции «Ночь музеев» стало рекордным. Разные локации посетили более 50 тысяч человек. Это на 20 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Одними из самых популярных локаций стали Артиллерийский музей и Капелла.