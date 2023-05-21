Желтый уровень опасности объявили в Петербурге из-за грозы.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в понедельник, 22 мая. В Северной столице объявили желтый уровень опасности, который будет действовать с 14 до 23 часов. На территории города ожидается гроза. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.
- Желтый - второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду, пояснили в ведомстве.
Специалисты попросили водителей быть осторожными на дорогах, и, если есть такая возможность, вообще не пользоваться своими машинами, потому что вырос риск дорожно-транспортных происшествий.
Всем жителям и гостям города рекомендовали соблюдать осторожность при нахождении на улице.