Желтый уровень опасности объявили в Петербурге из-за грозы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в понедельник, 22 мая. В Северной столице объявили желтый уровень опасности, который будет действовать с 14 до 23 часов. На территории города ожидается гроза. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

- Желтый - второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду, пояснили в ведомстве.

Специалисты попросили водителей быть осторожными на дорогах, и, если есть такая возможность, вообще не пользоваться своими машинами, потому что вырос риск дорожно-транспортных происшествий.

Всем жителям и гостям города рекомендовали соблюдать осторожность при нахождении на улице.