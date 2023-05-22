Спрос на выпускников колледжей вырос в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге стали более востребованными выпускники, которые получили среднее специальное образование. При этом студентов вузов в Петербурге вдвое больше, чем тех, кто сейчас учится в колледжах. Об этом пишет «Деловой Петербург».

- Колледжи стали выступать альтернативой вузам как способ быстрее и дешевле получить профессиональные навыки, которые можно быстро монетизировать, - сообщает издание со ссылкой на экспертов.

Спрос на выпускников колледжей вырос, в том числе, из-за трансформации промышленности. В Петербурге открылись 26 новых производств, линий и промышленно-логистических комплексов, куда требуются работники со средним образованием. Городу не хватает 10 тысяч таких сотрудников.

По словам экспертов, к 2035 году будет достигнут баланс высшего и среднего образования из-за роста спроса на выпускников колледжа.