Дождь и грозы ожидаются в Петербурге 22 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На погоду в Северной столице 22 мая будет влиять высотный циклон, который надвигается на город с юго-востока. Из-за этого в Петербурге будет облачно с прояснениями. Специалисты прогнозируют кратковременные дожди, а в отдельных районах ожидаются грозы.

- Температура воздуха составит от 18 до 20 градусов со знаком плюс. В области при этом воздух прогреется до 21 градуса. Скорость ветра составит от трех во восьми метров в секунду, - рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, по его словам, продолжатся кратковременные дожди. Днем будет от 19 до 21 градусов тепла.

Напомним, 22 мая с двух часов дня в Петербурге будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Водителей и пешеходов попросили быть осторожными на улице.