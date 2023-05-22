Два подпольных цеха с нелегальным алкоголем накрыли полицейские в Ленобласти

Продукцию отправили на экспертизу. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полицейские в Ленобласти закрыли два производства с нелегальным алкоголем в Тосненском районе. Один из цехов находился в Федоровском городском поселении, а другой – в деревне Ям-Ижора. Злоумышленников задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В Федоровском городском поселении, в ангаре на Почтовой улице оперативники обнаружили и изъяли почти две тысячи литров готовой к реализации спиртосодержащей продукции, разлитой по пластиковым канистрам, а также 600 литров спиртосодержащей жидкости в трех пластиковых 200-литровых бочках, - сообщили в ведомстве.

В первом цехе с нелегальным алкоголем полицейские задержали пять иностранцев. Их доставили в отдел полиции. Во втором цехе специалисты нашли 3,5 тысячи литров нелегального алкоголя и большое количество поддельных акцизных марок.

Продукцию отправили на экспертизу, после которой будут возбуждены уголовные дела.