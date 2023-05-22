Малая Октябрьская детская железная дорога начнет работать 1 июня

Азам профессии обучат почти 900 школьников. Фото: ОЖД

В Петербурге готовится к открытию летнего сезона Малая Октябрьская детская железная дорога. 856 школьников города и Ленобласти смогут обучиться азам профессии. Для детей появилась новая специальность в рамках обучения – «Устройство паровозов».

- В преддверии нового эксплуатационного сезона на Северной и Южной трассах детской магистрали реализуется комплекс мероприятий по благоустройству территории и подготовке путевого хозяйства, подвижного состава, платформ и станций к летним пассажирским перевозкам, - рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В организации также сообщили, что в Пушкине на станции Царскосельская будет работать буфет. Там же появится детский уголок для маленьких пассажиров.

Кроме это, по Южной трассе начнет ездить поезд, который начинается с паровоза. Он будет курсировать три раза в неделю. Южная трасса начнет работу 1 июня, а Северная – 2 июня.