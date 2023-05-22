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НовостиПроисшествия22 мая 2023 6:22

Машина попала под грузовой поезд в Ленобласти

Избежать столкновения не удалось
Анастасия НУРАДИЛОВА
Легковушка попала под поезд.

Легковушка попала под поезд.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде в Ленобласти могло закончиться трагедией. Авария произошла около восьми часов вечера 21 мая между станциями Волосово и Молосковицы.

- Водитель легкового автомобиля предположительно выехал на переезд с исправно работающей сигнализацией перед приближающимся грузовым поездом, - говорится в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги.

Машинист попытался экстренно затормозить, но из-за короткого расстояния не удалось избежать столкновения. По предварительной информации, никто не пострадал, и поезд остался на путях, несмотря на сильный удар.

Авария не повлияла на движение пассажирских поездов. Водителей просят быть осторожнее и не подвергать опасности свою жизнь.