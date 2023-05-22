Годовалый малыш выпал из окна третьего этажа на Богатырском проспекте в Петербурге

Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа в Приморском районе Петербурга. По предварительной информации, за мальчиком не уследил его папа. Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом 22 мая сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Это произошло вечером 21 мая на Богатырском проспекте. В июне малышу исполнился год, - рассказал источник.

Врачи диагностировали у ребенка множественные переломы черепа, ушибы внутренних органов. Также специалисты увидели тупую травму живота с повреждением внутренних органов, ушибами почек, печени и легких.

Мальчика направили в реанимацию детской больницы №2 Святой Марии Магдалены. Сейчас врачи борются за жизнь ребенка.