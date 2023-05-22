Главный синоптик Петербурга Колесов пообещал очень теплую погоду в городе в течение недели

Главный синоптик Петербурга Колесов пообещал сухую погоду на этой неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге наступила пора хорошей погоды. Лишь в понедельник, 22 мая 2023 года, в Северной столице будет пасмурно и прогремят майские грозы. Но всю остальную неделю можно будет не беспокоиться о дождях и уже доставать из шкафов летнюю одежду. Об этом рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

- Сегодня будет заметный день на фоне всей отличной солнечной погоды последней недели. Уже с середины дня начнется развитие облачности и к обеду мы увидим не только кратковременные дожди, но и ливни, грозы, местами с градом и усиление ветра при грозах, - сообщил синоптик.

Грозы в понедельник начнутся с 13 часов дня. При этом температура воздуха будет держаться на уровне плюс 20 градусов.

А всю оставшуюся неделю в Петербурге ожидается сухая и теплая погода с температурами выше плюс 20 градусов.