Кость ребенка нашли под полом в квартире на Октябрьской набережной Петербурга

В Невском районе Петербурга в квартире нашли кость ребенка Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция обследует загадочную находку, сделанную в одной из квартир на Октябрьской набережной. Вечером 21 мая 2023 года рабочие делали ремонт в помещении. Во время вскрытия полов они обнаружили кость, похожую на детскую. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В квартире дома 98/2 на Октябрьской набережной найдена кость, похожая на кость ребенка. Ее нашел работник, когда проводит ремонт и вскрывал полы. Об этом он сразу же сообщил в полицию, - рассказал источник.

Оперативники прибыли на место. Найденная кость оказалась длиной в 11 сантиметров. Находку отправили в морг на исследование, чтобы точно определить, кому она принадлежала.

На данный момент момент проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.