Девушка, сбившая на BMW семью из четырех человек в Стрельне, отделалась условным сроком

Девушка отделалась условным сроком. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд вынес приговор женщине, которая сбила семью из четырех человек на своей машине BMW X1 XDRIVE 20I в Стрельне. Напомним, жуткая авария произошла 21 мая прошлого года. О решении суда рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Одна женщина погибла, еще двое находились в тяжелом состоянии, - сообщили в ведомстве.

От полученных травм на месте тогда скончалась 72-летняя бабушка. 63-летний дедушка сломал ногу. В больнице оказались также 17-летний подросток и 55-летний мужчина. Девушка-водитель не справилась с управлением и снесла еще несколько машин - Hyundai Creta, Skoda Rapid и Renault Sandero.

Суд назначил ей условный срок – два года с испытательным сроком три года. Кроме этого, ей запретили управлять автомобилями в течение 2,5 лет.