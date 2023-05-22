93-летняя женщина погибла в ДТП под Лугой Ленинградской области

Под Лугой в ДТП погибла 93-летняя женщина Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Под Санкт-Петербургом в жестком ДТП погибла пенсионерка. Авария произошла вечером 21 мая 2023 года в Лужском районе Ленинградской области. Подробности об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 21:20 часов на 96-м километре трассы "Петербург - Псков" в Лужском районе 60-летняя женщина за рулем автомобиля "Рено Сандеро", при движении в сторону Пскова при неустановленных обстоятельствах совершила съезд в правый кювет по ходу движения и врезалась в столб, - рассказал источник.

Удар оказался очень сильный. В результате аварии в машине погибла 96-летняя пенсионерка, которая сидела на пассажирском сидении. Она скончалась еще до приезда скорой помощи.

Известно, что женщина, которая находилась за рулем машины, в 2022-2023 года семь раз привлекалась к административной отвественности за нарушение правил дорожного движения. Имеет неоплаченный штраф.