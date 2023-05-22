Москвич на мотоцикле сбил 7-летнего мальчика в Петербурге

Мотоциклист сбил семилетнего мальчика в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге гонщик на мотоцикле сбил семилетнего ребенка. Авария произошла вечером 21 мая 2023 года в Приморском районе города на Лахтинском проспекте. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 17:00 часов у дома 17 на Лахтинском проспекте житель Подмосковья на мотоцикле "БМВ К-1300" сбил вне зоны перехода мальчика, переходившего дорогу с 70-летней бабушкой, - рассказал источник.

Бабушку мотоцикл не задел. А ребенку досталось серьезно. С места аварии его госпитализировали в детскую городскую больницу № 2. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Известно, что мотоциклист за 2023 года четыре раза привлекался к административной отвественности за нарушение правил дорожного движения.