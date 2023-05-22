Суд обязал Смольный передать право собственности на Мальцевский рынок в Петербурге

Смольный обязали передать право собственности на Мальцевский рынок Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суд обязал Смольный передать права собственности на Мальцевский рынок, который ранее назывался Некрасовским. Об этом 22 мая 2023 года пишет "Деловой Петербург". Городская администрация сдала в аренду комплекс рынка еще в конце 1990-х годов. В 2010 году аренду рынка получило ЗАО "Аврора-Инвест". Но когда Смольный расторг договор аренды, компания в 2017 году обратилась в арбитражный суд.

- Компания просила признать незаконными расторжение Смольным договора аренды с ней и отказ компании в праве преимущественного выкупа рынка, - пишет издание.

В апреле прошлого года суд удовлетворил требования компании, обязав Смольный передать участок земли и два здания на улице Некрасова. Однако прения продлились и суд снова встал на сторону предпринимателей.