13-летняя девочка отравилась алкоголем в Сестрорецке. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Сестрорецке 13-летнюю девочку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, школьница отравилась алкоголем. Об этом пишет 22 мая АН «Оперативное прикрытие».

- В детскую городскую больницу №5 привезли 13-летнюю девочку с алкогольным отравлением. Это произошло около десяти часов вечера, - рассказал источник.

Школьницу привезли в больницу на машине скорой помощи. Вместе с ней был отец. У девочки диагностировали алкогольную интоксикацию. Врачи оценили ее состояние как тяжелое, поэтому опросить ее не получилось. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и детали случившегося.

Напомним, накануне в канализации в Ленобласти найдено тело младенца. Сотрудники полиции разбираются в деле.