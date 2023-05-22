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НовостиПроисшествия22 мая 2023 8:31

Двое мужчин из-за замечания напали с ножом на посетителя ресторана в Петербурге

Возбуждено уголовное дело
Анастасия НУРАДИЛОВА
Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Драка с ножевыми ранениями произошла около шести часов вечера в ресторане на Садовой улице в Петербурге. На место происшествия приехал наряд Росгвардии и увидел 23-летнего парня с ранением груди. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу.

- Позже сотрудники задержали 38-летнего мужчину, который избил и ударил ножом потерпевшего, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, двое пьяных мужчин выражались матами за столом, а парень сделал им замечание. Тогда дебоширы решили его проучить. А после нападения на пострадавшего, один из них сбежал, его задержали позднее.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Расследование продолжается.