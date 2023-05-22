Вандалы разгромили могилы на кладбище под Петербургом

Полиция проводит проверку по факту повреждений на кладбище в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области неизвестные устроили погром на территории Озерковского кладбища. Поврежденные могилы заметила 36-летняя женщина и сообщила в полицию Всеволожского района. Об этом 22 мая 2023 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- 1 мая в 19:35 в полицию Всеволожского района поступило сообщение от 36-летней женщины о том, что на территории Озерковского кладбища в деревне Озерки Всеволожского района Ленинградской области, она обнаружила поврежденные могилы, - рассказали в полиции.

На место прибыли сотрудники полиции. Они осмотрели могилы. Оказалось, что вандалы повредили металлические ограды и и могильные камни на трех могилах.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка. Было ни видеонаблюдение на кладбище, не уточняется. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемых разыскивают.