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НовостиПроисшествия22 мая 2023 8:48

Двух мужчин и женщину задержали после поножовщины в Петербурге

Полиция изъяла 18 ножей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полиция Красносельского района устанавливает обстоятельства получения ножевого ранения жителем Горелово

Полиция Красносельского района устанавливает обстоятельства получения ножевого ранения жителем Горелово

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку после жесткой поножовщины в Красносельском районе города. Днем 21 мая 2023 года из квартиры дома 3 по Школьной улице поселка Горелово был госпитализирован мужчина с множеством ножевых ранений. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 16:35 часов в больницу с колото-резанной раной госпитализирован 40-летний местный житель. Пациент находится в тяжелом состоянии, - рассказали в полиции.

В указанную квартиру прибыл наряд стражей порядка, который обнаружил на месте троих человек: 48-летнего ранее судимого уроженца Чувашской республики, 33-летнего петербуржца и их 47-летнюю подругу. Полицейские задержали всех и доставили в отделение полиции, чтобы выяснить, кто же нанес мужчине серьезные раны. Также из квартиры изъяли 18 ножей, которые отправили на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.