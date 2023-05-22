Четырех человек задержали за жесткое избиение мужчины в Петербурге

Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство мужчины в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку по факту покушения на убийство человека. Утром 21 мая 2023 года в отделение Приморского района поступило сообщение из больницы о том, что в 5 часов к ним был госпитализирован мужчина в очень тяжелом состоянии. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 05:08 из квартиры дома 73 по проспекту Королева в тяжелом состоянии доставлен 31-летний житель Удмуртии. Пострадавший был избит неизвестными, - рассказали в полиции.

Уже спустя несколько минут сотрудники полиции в той же квартире задержали и доставили в отделение полиции четырех человек в возрасте от 27 до 42 лет. Все прибыли в Петербург из других регионов.

По факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. На троих составили административные протоколы. 42-летнего жителя Челябинской области отправили под стражу.