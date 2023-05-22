Ошибочно признанный мертвым петербуржец пытается доказать через суд, что жив. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге инвалида ошибочно зачислили в мертвые. Теперь 60-летний мужчина пытается доказать, что он жив, и аннулировать актовую запись и свидетельство о смерти. В этом ему помогает прокуратура Колпинского района. Об этом в надзорном ведомстве сообщили 22 мая.

- Установлено, что мужчина, инвалид второй группы, в период нахождения на стационарном лечении ошибочно признан умершим, о чем была внесена актовая запись и выдано свидетельство о смерти. Теперь он не может получать медпомощь и пенсию, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Прокурор направил в суд исковое заявление, чтобы документы о смерти мужчины аннулировали и юридически признали его живым. Также ведомство занимается восстановлением прав социальных гарантий пострадавшего из-за ошибки мужчины.