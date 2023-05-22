Мужчина устроил стрельбу по людям на улице Мира в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трое мужчин избили 44-летнего прохожего около магазина рано утром 21 мая на улице Мира. Но петербуржец не сильно испугался и достал из сумки пистолет «ОСА». Нападавших это не спугнуло, но разъяренный избитый дебошир начал кидаться на прохожих. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Из багажника, автомобиля БМВ Х5, принадлежащего пострадавшему, изъяты: пневматический пистолет «МР 654 К», ружье гладкоствольное «Baikal МР-155 12Х76», ружье гладкоствольное «Eskort 12X76», 69 патронов, - рассказали в региональном ведомстве.

Избитого мужчину в итоге госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, а в полицию тем временем продолжили обращаться люди, которые пострадали из-за дебошира. Сейчас полицейские ищут трех мужчин, которые напали на петербуржца. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.