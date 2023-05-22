Более 200 мероприятий пройдет в Петербурге в честь Дня города Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году Санкт-Петербург отмечает юбилей. 27 мая 2023 года исполнится 320 лет со дня основания Северной столицы. В честь этого в городе запланировано более 200 различных праздничных мероприятий. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

- В Петербурге в честь Дня города пройдет более 200 различных мероприятий. Некоторые из них, такие как Книжный салон, уже состоялись. Праздники пройдут не только в центре города, но и во всех районах, так как праздник должен прийти в каждый двор, - отметил Борис Михайлович.

Пиотровский добавил, что помимо культурных, в Петербурге состоится и множество спортивных мероприятий. Для этого в городе будут перекрывать движение для автомобилей. Он подчеркнул, что все эти мероприятия были специально перенесены на выходные, чтобы не создавать серьезных заторов в городе.