Ростральные колонны дважды зажгут в Петербурге в День города Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург готовится отметить свой юбилей. 27 мая 2023 года городу исполнится 320 лет. В честь этого в Северной столице пройдут концерты и праздники. Традиционно на Ростральных колоннах зажгут факелы. Об этом во время пресс-конференции рассказал председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин.

- В честь Дня города в Петербурге по-традиции зажгут Ростральные колонны. Гореть они будут два раза за день. Сначала утром с 10:00 до 11:30 часов. Второй раз факелы зажгут вечером около полуночи, - отметил Болтин.

Второе зажжение факелов на Ростральных колоннах будет сопряжено с началом концерта "Поющие мосты". Ровно в полночь зажгут колонны, разведут Дворцовый мост и заиграет гимн великому городу. Организаторы концерта раздадут горожанам флаеры с текстом гимна, чтобы все желающие могли подпевать.